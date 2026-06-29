El AMB inicia las obras de un parque fluvial entre los ríos Sec y Ripoll en Ripollet (Barcelona)

Imagen virtual del parque fluvial - AMB

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha comenzado las obras para impulsar un "gran" parque fluvial en la confluencia de los ríos Sec y Ripoll y el parque Maria Regordosa i del Masot en Ripollet para reforzar la conexión entre la ciudad y su entorno natural.

El vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, ha defendido que proyectos como este "catalizan una transformación que va más allá de la intervención urbanística", informa la institución en un comunicado este lunes.

Por su parte, el alcalde de Ripollet, Luis Tirado, ha afirmado que la conexión entre los ríos, el futuro hospital comarcal y el centro urbano creará un nuevo eje vertebrador para el municipio que "mejorará la movilidad a pie y en bicicleta, recuperará ambientalmente un entorno de gran valor y reforzará la relación entre el tejido urbano y los espacios fluviales".

El proyecto comprende un ámbito de 18.000 metros cuadrados y supondrá una inversión de cerca de 1,5 millones de euros cofinanciados entre el AMB y Ripollet a partes iguales.

El AMB ha añadido que actualmente la canalización de los ríos ha generado un paisaje degradado, "caracterizado por zonas erosionadas, la presencia de vegetación invasora y la aparición de usos indebidos, un hecho que ha desvinculado completamente el espacio público del entorno natural".