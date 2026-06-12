El AMB e IrsiCaixa ayudan a más de 200 personas de El Prat y Santa Coloma a mejorar su alimentación

Archivo - Vista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas de los barrios de Sant Cosme, en El Prat de Llobregat, y del Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, han participado en las actividades comunitarias organizadas por la Comunidad Alison, coordinada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Living Lab de IrsiCaixa, para mejorar su alimentación.

La responsable del Living Lab de Salud de IrsiCaixa, Rosina Malagrida, ha destacado la importancia de hacer "más accesibles para la ciudadanía" las opciones saludables, sostenibles y asequibles, el principal objetivo de la Comunidad, indica el AMB en un comunicado.

Por su parte, la vicepresidenta de Acción Climática y Agenda Estratégica Metropolitana del AMB, Carolina Recio, ha señalado que para transformar la alimentación en barrios desfavorecidos es necesario trabajar "conjuntamente", Administración y comunidad.

Con este objetivo, la Comunidad Alison se encarga de generar cambios en el entorno alimentario de la mano de 2 jornadas, el 5 de junio, en el Fondo, y el 12 de junio, en Sant Cosme, con talleres y actividades abiertas a vecinos, entidades y profesionales.

ACCIONES

En el caso del Fondo, se impulsó un grupo de consumo, promovió la recuperación de excedente alimentario y llevó a cabo diferentes actividades de cocina, educación, agorecología y emprendimiento, con el foco tanto en los locales como en la población de origen extranjero.

En concreto, se consiguieron recuperar y redistribuir más de 8.000 kilos de alimentos, en coordinación con Nutrición sin Fronteras y Unió Segones Oportunitats, e implicar a cerca de 120 personas en las actividades, coordinadas por la Cooperativa Conreu Sereny.

En Sant Cosme, más de 110 personas participaron en el proyecto del huerto comunitario El Raconet Verd del Barri, mientras que las activiades de cocina comunitaria y educación nutricional llegaron a más de 150.

También se consolidó la 'Cuina de Barri', impulsada por GATS, consiguiendo incrementar el número de participantes que diariamente acuden a rellenar sus fiambreras, y se creó un grupo para facilitar el acceso a productos ecológicos entre las familias del barrio.