El AMBici acaba 2025 con 23.809 usuarios y más de 2 millones de viajeros

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de bicicleta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), AMBici, ha cerrado 2025 con un balance de más de 2 millones de viajes registrados, un 27% más que en 2024, y 23.809 usuarios, un 45% más que el año anterior.

En un comunicado este jueves, el AMB ha valorado los resultados como "muy positivos y que consolidan el crecimiento del servicio con más estaciones, abonos y ampliación horaria".

AMBici cumple 3 años de servicio este viernes, llegando a los 5,3 millones de viajes, y ya opera en 15 municipios metropolitanos registrando de media 6.000 viajes diarios, confirmándose como una "opción de movilidad habitual para miles de personas".

"Celebramos estos datos, que reflejan que la bici sigue ganando adeptos como medio de transporte habitual. De cara a 2026, prevemos seguir ampliando y mejorando AMBici", ha expresado el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón.

En concreto, el AMB prevé instalar 4 nuevas estaciones este año, tres en Badalona, y otra en Esplugues de Llobregat, con 44 bicis eléctricas más, a la vez que llevará a cabo un proceso participativo con los municipios que ya disponen del servicio para ubicar 14 estaciones nuevas y 154 bicicletas adicionales.