AMBici reparte 2.000 abonos flexibles gratis a nuevos usuarios y regala 2 viajes a habituales

Archivo - Bicis eléctricas del servicio AMBici del AMB. - ALBERT CANALEJO - AMB - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha lanzado dos promociones para captar nuevos usuarios de AMBici y fidelizar a las personas que utilizan habitualmente el servicio con motivo este miércoles del inicio de la Semana Europea de la Movilidad 2026.

En concreto, repartirá 2.000 abonos flexibles gratuitos de 3 días (72 horas) para que las personas que aún no han utilizado el servicio de bicicleta compartida metropolitano puedan probarlo durante la semana de la movilidad, informa el AMB en un comunicado.

Para beneficiarse, es necesario darse de alta en la app del AMBici, adquirir y activar el abono antes del 22 de septiembre e introducir el código de descuento SEM2026 en el momento de realizar el pago, que tendrá un coste simbólico de 1 céntimo.

Asimismo, durante esta semana también se regalarán 2 viajes adicionales gratuitos a las personas que ya cuenten con un abono anual activo, con el objetivo de reconocer su fidelidad y, a la vez, incentivar aún más a utilizar el servicio.

Ambas promociones llegan en un momento de gran crecimiento del AMBici, que entre enero y agosto acumuló más de 1,7 millones de viajes, un 44% más que el año anterior, en el que acumuló 1,2 millones de viajes.