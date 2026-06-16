Una ameba descubierta en Blanes (Girona) revela un linaje "desconocido" y comportamientos nuevos

A. Explorator se desplaza mediante pseudópodos - ÀLEX GALVEZ-MORANTE - IBE

GIRONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Institut de Biologia Evolutiva (IBE: CSIC-UPF) ha descubierto una ameba en el mar de Blanes (Girona), la Apostamoeba explorator, que revela un linaje "desconocido" y comportamientos nuevos, informa el centro en un comunicado de este martes.

La investigación aporta la genómica de A. explorator y analiza la evolución de la función de las proteínas de amebozoos, animales y hongos, y los resultados dan información sobre la evolución de los tres grupos, "con posibles implicaciones para la salud y la ecología".

Se trata de un microorganismo que no pertenece a ningún orden de amebas conocido y presenta un comportamiento único de "doble ameba" que le permite movilizar dos polos independientes sin llegar a dividirse nunca.

El primer autor del estudio, Àlex Gàlvez-Morante, afirma que la bipolarización solo se observa durante la división en células eucariotas y añade que "tiene similitudes con los puentes citoplasmáticos entre células de los animales y podría ser una comparación útil para estudiarlos".

A. explorator también es capaz de comunicarse célula a célula mediante la extensión de subpseudópodos y formar "frentes de alimentación", que es cuando varias amebas en forma de anillo avanzan conjuntamente sobre una biopelícula bacteriana.

Por último, el investigador y líder del estudio, Daniel Richter, asegura que este nuevo linaje "está tan alejado del resto de amebozoos que lleva a hipotetizar sobre la existencia de numerosas especies de amebas" que se desconocen.