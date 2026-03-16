El Americana Film Fest premia a 'La plaga' y 'Rebuilding' y aumenta un 40% los espectadores

Cartel del Americana Film Fest - AMERICANA FILM FEST

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 13 Americana Film Fest de Barcelona ha premiado al filme sobre el acoso escolar 'La plaga', de Charlie Polinger, con el galardón del jurado de la Associació Catalana de la Crítica i l'Escriptura Cinematogràfica, y a 'Rebuilding' con otros dos galardones, y ha incrementado un 40% la cifra de espectadores respecto a la edición pasada, informa este lunes en un comunicado.

El jurado de la Federació Catalana de Cineclubs ha reconocido a 'Rebuilding', de Max Walker-Silverman; el Jurat Jove formado por alumnos de La Casa del Cine a 'Obex, de Albert Birney, y el premio del público ha sido también para 'Rebuilding' en ficción, 'Predators', de David Osit, en documentales, y 'Sweet Talkin' Guy', de Miss Dylan y Spencer Wardwell, en cortometrajes.

El Americana Film Fest ha proyectado 58 filmes, 38 largometrajes y 20 cortometrajes, durante seis días, y ha contado con una retrospectiva dedicada a los Ross Brothers.