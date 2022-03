El Americana Film Fest propone una retrospectiva del cine "etéreo-auténtico" de Tim Sutton

El festival proyecta también su última película, el western 'The Last Son'

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine independiente norteamericano Americana Film Fest, que se celebra a partir de este martes y hasta el 20 de marzo en Barcelona, propone una retrospectiva del cine del director y guionista norteamericano Tim Sutton, que él mismo define como "etéreo-auténtico", en la Filmoteca de Catalunya.

En rueda de prensa este martes, Sutton ha explicado que con sus películas, que suelen prescindir de una narración convencional, busca construir un mundo más que seguir una trama: "Son películas que se viven más que verse".

En cuanto a la autenticidad, ha detallado que la encuentra en parte trabajando con actores no profesionales, como hizo en sus tres primeras películas, o tratando a los actores o las celebridades que las interpretan como si fueran no profesionales.

Esto último es lo que ha hecho con el rapero Machine Gun Kelly --alias de Colson Baker--, protagonista del western 'The Last Son' (2021), la última película del cineasta, que el festival proyecta este miércoles.

SEIS PELÍCULAS

'The Last Son' es la primera película que Sutton no ha escrito, una experiencia que según ha explicado ha supuesto un reto, pero ha disfrutado: "Ha sido como ponerse una chaqueta nueva: no te va perfectamente, pero es agradable pasearse en ella".

La película habla de la paternidad de la misma forma que las cinco anteriores se han centrado en la juventud --'Pavilion' (2012)--, la espiritualidad --'Memphis' (2013)--, la muerte --'Dark Night' (2017)--, la supervivencia --'Donnybrook' (2018)--, o la ciudad de Nueva York --'Funny Face' (2020)--, ha detallado.

Preguntado por la violencia en su obra, Sutton ha dicho que el mundo le parece un lugar oscuro, lleno de preguntas sin responder y de sombras oscuras, por lo que su cine tiende a llevarle a ese lugar.

Xavier Lezcano, director del festival junto a Josep Maria Machado, lo ha descrito como una de las voces "más personales" del cine 'indie' americano de los últimos diez años, y ha lamentado que sus películas sean poco conocidas por el público español.

INAUGURACIÓN

El festival abrirá este martes con el estreno en España de 'La aspirante', de la debutante Lauren Hadaway, montadora de sonido de películas como 'Whiplash', que ha recibido cinco nominaciones en los Independent Spirit Awards.

Protagonizada por Isabelle Fuhrman, la película muestra el viaje físico y psicológico de una estudiante que se propone ser la mejor deportista en el equipo de remo de su universidad.

El festival se celebrará también del 24 al 27 de marzo en Madrid, así como en la plataforma Filmin, con una programación que incluye 33 largometrajes y 15 cortometrajes.