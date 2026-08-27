Amnistía Internacional pide una investigación externa sobre la actuación policial en el Elche-Barça

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha pedido este jueves una "investigación externa, independiente e imparcial" sobre la actuación policial en la previa del partido entre el Elche y el FC Barcelona del pasado domingo.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, la organización ha valorado positivamente el anuncio de una investigación interna por parte del Ministerio del Interior, pero ha exigido una externa "que haga públicas sus conclusiones y determine responsabilidades".

"Lamentamos el uso excesivo de la fuerza contra un aficionado del FC Barcelona, menor de edad, el pasado fin de semana en Elche. Exhibir una estelada es libertad de expresión. Golpear en la cabeza a una persona cuando ya ha sido reducida no está en ningún caso justificado", ha sostenido la organización.

En este sentido, ha afirmado que la exhibición de una estelada "no constituye una incitación a la violencia, al odio ni a ninguna forma de discriminación" y ha exigido proteger en próximos partidos la libertad de expresión.

Amnistía Internacional ha criticado "un uso excesivo de la fuerza no compatible con los estándares internacionales" tras señalar que, según las imágenes, los agentes dieron golpes de porra a varios jóvenes y a uno de ellos continuaron golpeándole cuando ya se encontraba reducido en el suelo e inmovilizado.