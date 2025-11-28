AMP.- Agro.- Ordeig asegura que las granjas catalanas son "seguras" tras los positivos de peste en jabalíes

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado este viernes que las granjas catalanas son "de las más seguras y modernas" tras los dos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados sin vida el 25 y 26 de noviembre en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

En una rueda de prensa este viernes desde la sede de la conselleria, ha insistido en que la enfermedad no afecta a humanos ni tampoco ha afectado, de momento, a ganado de granjas catalanas ni hay riesgo en los productos cárnicos para las personas y ha reiterado que se ha establecido un perímetro de contención de 20 kilómetros desde el lugar de hallazgo de los dos jabalíes infectados.

Ha explicado que se ha enviado una nota al conjunto de las granjas y del sector del porcino para "extremar" las medidas de bioseguridad e implementar medidas extras de control y ha avisado que también darán instrucciones necesarias en cuanto al control de la movilidad.

Ha afirmado que la medida tendrá un impacto "grande" desde un punto económico si se cierran las exportaciones extracomunitarias de todo el estado.

"Mensaje muy importante de responsabilidad al conjunto de la ciudadanía, del sector, de los medios de comunicación especialmente en los momentos en que vivimos de redes sociales y de acceso de información. Debemos informarnos por las fuentes oficiales", ha dicho.

SECRETARIO DE SALUD

El secretario de salud pública, Esteve Fernández, ha expresado que la enfermedad es "altamente peligrosa" entre los animales y que se debe reaccionar a ella, a su juicio, de forma rápida.

"Tenemos la seguridad de que no salta a las personas, que no afecta a los humanos y que el consumo de productos tampoco tiene ningún peligro", ha dicho.

AGENTS RURALS

La directora de los Agents Rurals, Elisenda Pérez, ha remarcado que desde este jueves que se ha iniciado un operativo de búsqueda de más cadáveres y ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía.

"Estamos preparados como Govern para poder afrontar este caso, que es muy grave, y en el que, evidentemente, todos los cuerpos de seguridad nos están ayudando", ha dicho.