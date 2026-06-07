Ampliar recursos asistenciales no reduce el número de personas que duermen en la calle, según Ivàlua

Archivo - Una persona sin hogar, en el barrio del Raval de Barcelona, a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ampliación de recursos asistenciales a personas sin hogar no reduce de forma "significativa" el número de personas que duermen en la calle en ciudades europeas y de Estados Unidos, según se desprende de un informe elaborado por el Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

El informe destaca que este hecho evidencia que el sinhogarismo no es solamente una cuestión de falta de servicios sino que hay causas "estructurales" que impiden el acceso a la vivienda a cada vez más colectivos.

Así, sugiere un "giro en las políticas públicas" para pasar de un enfoque centrado en el refugio y la atención de emergencia a un modelo basado en el acompañamiento profesionalizado y multidisciplinar, la coordinación y la complementariedad entre servicios sociales, servicios sanitarios y otros sistemas de protección.

En este sentido, destaca la necesidad de "intervenciones especializadas" ante la complejidad a la que se enfrentan las personas sin hogar y señala que el acompañamiento es efectivo en la medida que se convierte en una estrategia relacional que busca proveer los apoyos adecuados al momento vital y necesidades de la persona.

Por ello, defiende que la prevención del sinhogarismo debe ser "multinivel y estratégica", de manera que integre políticas sociales, de vivienda y acompañamiento.

EVIDENCIAS SEGÚN TIPOS DE POLÍTICAS

En el ámbito del alojamiento temporal el informe detalla que, según la evidencia existente, la acogida de baja exigencia permite una salida rápida de las situaciones de calle, un resultado que se consigue si no se excluye a personas con adicciones y bajo una perspectiva de reducción de daños.

Por otro lado, los centros residenciales con apoyo social permiten mejorar la estabilidad residencial, siempre que se preste un apoyo intensivo y no condicionado.

Por lo que respecta al acompañamiento social, realizar intervención social en el calle genera un vínculo con los servicios de las personas en situación de calle, algo que el informe relaciona con transmitir credibilidad y transparencia, reducir la carga burocrática y permitir autonomía en la toma de decisiones, así como ofrecer atención social y sanitaria.

PREVENCIÓN

Acerca de las políticas de prevención del sinhogarismo expone diversos tipos de intervenciones, entre las cuales las metodologías de acompañamiento, que facilita trayectorias de salida de situaciones de calle y la detección precoz con intervención con familias en riesgo de pérdida de vivienda, algo que evita el sinhogarismo y la entrada en refugios de familias.

Por otra parte, el apoyo social y provisión de vivienda en procesos de desinstitucionalización y mujeres supervivientes de violencia machista también evitan el sinhogarismo y si se provee vivienda a largo plazo o de forma definitiva lleva a una estabilización residencial.