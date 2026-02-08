Ana Fernández publica 'Se busca séniors' como guía de resiliencia para afrontar el edadismo laboral

La autora del libro - ANA FERNÁNDEZ

La periodista Ana Fernández acaba de publicar 'Se busca séniors. Manual de resiliencia en época de edadismo', una guía con 5 pasos y 3 recomendaciones "para recuperar voz, claridad y marca personal", explica la autora en un comunicado.

Fernández es periodista de formación, tiene más de 30 años de experiencia en el mundo corporativo y se ha dedicado a la comunicación estratégica y la transformación empresarial hasta que, con 55 años, fundó 'WeAre, Transformation Lab'.

"Después de años acompañando a empresas en decisiones complejas, me tocó aplicarlo a mí misma y reinventarme. En ese proceso descubrí que no estaba sola", sino que muchas mujeres compartían con ella sus historias, miedos y esperanzas.

La autora destaca que el libro nace de la necesidad de "empatizar, visibilizar y acompañar" tanto a mujeres como a hombres de más de 50 años ante las barreras que afrontan para reincorporarse al mercado laboral, y les anima a no dudar de las propias capacidades.

NO DUDAR DE LA PROPIA CAPACIDAD

"El edadismo existe, pero también empieza cuando dejamos de creer en nuestro propio valor o de formarnos pensando, erróneamente, que el futuro ya no es para nosotras", añade, y por eso su libro anima a defender la propia identidad y el propósito personal.

A la vez, Ana Fernández cree "profundamente" en la fuerza intergeneracional, en la que jóvenes y séniors colaboran construyendo respeto, escucha y una sostenibilidad que define como humanista.

PASOS Y RECOMENDACIONES

Sus 5 pasos son resiliencia emocional (conocerse, pensar, disfrutar y crecer), resiliencia de adaptación (construir un camino, con autoconocimiento y marca personal), resiliencia al tomar decisiones (con un plan concreto y medible), un plan de visibilidad (como base para un crecimiento profesional creíble), y saber medir, aprender y ajustar.

Las 3 recomendaciones de la guía son tener resiliencia a través del aprendizaje continuo, tener resiliencia gracias al voluntariado y tener resiliencia con la vida.