La ANC elige a Josep Vila como nuevo presidente en sustitución de Lluís Llach

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno constituyente del Secretariado Nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) celebrado este sábado en Igualada (Barcelona) ha elegido a Josep Vila como nuevo presidente de la entidad para el mandato 2026-2028, en sustitución del hasta ahora presidente, Lluís Llach, que no ha querido optar a la reelección.

Vila ha sido elegido con 39 votos de los 58 emitidos, superando la mayoría cualificada de dos tercios requerida en primera votación, informa en un comunicado.

Lluís Llach ha sido elegido para la vicepresidencia; Ariadna Heinz ha sido elegida para la secretaría y Blanca Currià será la nueva tesorera.

Vila, nacido en 1959, es pedagogo, docente y activista, y ha desarrollado su trayectoria profesional en los ámbitos de la docencia primaria, secundaria y universitaria, además de haber sido director de los Servicios Territoriales de Juventud de la Generalitat en Girona, síndic y vicegerente de Personal y Organización de la Universitat de Girona.

NUEVA MAYORÍA SOCIAL

En sus primeras declaraciones como nuevo presidente, Vila ha situado como objetivo central la necesidad de construir una nueva mayoría social en favor de la independencia: "Es lo que nos toca hacer desde el frente civil, y por eso hay que continuar trabajando para resituar la independencia en el centro del debate".

Según la entidad, la propuesta de Vila implica la culminación de una "renovación profunda" de la ANC para hacerla más ágil, sencilla y adaptada al nuevo contexto político y social.

El nuevo presidente ha destacado que el nuevo mandato se inicia con "mucha cohesión interna" y mucho acuerdo, y ha llamado a todos a sumarse al movimiento independentista desde el frente social y las entidades en un momento en el que, apunta, el país se está deshaciendo.

ESTRUCTURA TERRITORIAL

Vila ha reivindicado la tarea de las asambleas territoriales "vivas y bien distribuidas, capaces de movilizar a la gente y con capacidad de incidencia" porque, ha afirmado, solo con una mayoría de la ciudadanía comprometida tendrán capacidad de presión sobre los partidos.

La ANC afirma que la defensa "de la lengua y la denuncia del expolio fiscal, cultural, social y nacional que sufre Catalunya" continuarán siendo ejes centrales de la acción de la organización.

LLACH

Por su parte, Llach ha definido a Vila como "el presidente de la unidad" y ha afirmado que asume con alegría el cargo de vicepresidente.

"Yo me pondré a su servicio para hacer que la Assemblea Nacional Catalana tenga la fuerza que el independentismo necesita para tirar hacia adelante y ser definitivo en la lucha por la independencia", ha sentenciado.