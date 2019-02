La ANC se movilizará en una veintena de ciudades europeas coincidiendo con el juicio al 1-O

Publicado 04/02/2019 10:28:58 CET

Paluzie ve "poco realista" gestionar la autonomía a la espera de un referéndum pactado

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciado este lunes que la entidad organizará, coincidiendo con el inicio en el Tribunal Supremo del juicio al referéndum del 1 de octubre de 2017, una veintena de movilizaciones en "una veintena" de ciudades europeas, entre ellas Bruselas y Londres.

En declaraciones a los medios, ha explicado que las concentraciones las llevarán a cabo las asambleas exteriores de la ANC con el objetivo de lograr "máxima movilización e impacto", y que la de la capital británica se realizará en Downing Street --calle de la residencia de la primera ministra-- con el apoyo del grupo parlamentario de Westminster sobre Catalunya.

Estas acciones se llevarán a cabo en paralelo a las movilizaciones unitarias que la ANC realizará junto a otras entidades y partidos independentistas para expresar su rechazo al juicio al 1-O.

"Somos muy conscientes de que de este juicio no podemos esperar nada: la sentencia la tienen decidida" con la voluntad de reprimir el movimiento soberanista para que abandone sus objetivos, ha asegurado Paluzie.

La líder de la ANC, que se desplazará a Madrid el día de inicio del juicio, ha llamado a no claudicar y a seguir luchando: "La independencia depende de nosotros. No nos vendrá nadie a ayudar. No habrá soluciones mágicas. Sólo la haremos nosotros y hacerla quiere decir todos: Govern, Parlament y pueblo movilizado".

Con ese fin, la entidad ha iniciado este mismo lunes una concentración ante el Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, que pretende repetir durante 20 días de las 9.00 a las 21.00 horas para instar al Govern a hacer efectiva la República: "La independencia se declaró, pero no se hizo efectiva".

"Ha pasado más de un año y a menudo vemos mucho ruido y discusiones entre partidos", ha criticado Paluzie, que ha puntualizado que la campaña no se personaliza en el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sino en el conjunto del Govern, del que no ven pasos para que Catalunya se convierta en un estado.

Así, ha recordado que se han incumplido promesas de campaña y ha asegurado que "quedarse tranquilo gestionando la autonomía y esperando a que llegue un referéndum acordado parece que es ser poco realista".

"PRESIONAR AL GOVERN"

La campaña ante la Generalitat ha comenzado este lunes con una veintena de manifestantes bajo la organización de la asamblea territorial de la Dreta de l'Eixample, cuyo coordinador, Josep Molins, ha detallado que no se trata de una acampada sino de una concentración "sostenida durante estos 20 días".

"Sin pretender que haya mucha gente, sino que durante los 20 días esta acción se lleve a cabo continuadamente" y se traslade ante el Parlament cuando haya pleno, como este miércoles y jueves.

"El objetivo no es ir contra el Govern, sino presionar al Govern, que es lo que mejor ha sabido hacer la ANC desde que nació", ha sentenciado Molins.