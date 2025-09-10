Andrea Bajani aborda el tabú de la "intocabilidad de la familia" en su libro 'El aniversario'

Critica a los que defienden que "todo tiempo pasado era mejor" como respuesta a las crisis actuales

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor italiano Andrea Bajani ha abordado el tabú de la "intocabilidad de la familia" en su libro 'El aniversario' (publicado por Anagrama en castellano y Periscopi en catalán), así como las dinámicas familiares y la herencia patriarcal.

En un encuentro con periodistas este miércoles en el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, explica que el libro nació de sus clases como profesor universitario en Houston (Estados Unidos), donde imparte una asignatura sobre cómo escribir sobre la familia, y tras escuchar las historias de "mucho dolor y violencia" de sus alumnos.

"Estas historias son tan dolorosas, y yo cuando los escucho me sorprendo porque los veo como minotauros cerrados en un laberinto y están condenados a ser unos monstruos y a no salir de allí. (Con este libro) quería escribir una historia que mostrara la posibilidad de huir de ese laberinto", ha detallado.

Ganador del Premio Strega 2025, 'El aniversario' sigue al protagonista, un hombre de 41 años que decide romper los lazos con su familia por considerar que no está dispuesto a seguir con las dinámicas patriarcales que se viven en ella y por la necesidad de romper con un sistema con el que no está de acuerdo.

Bajani afirma que el protagonista, tras sentirse en peligro porque el padre y la madre están unidos como en una alianza, decide irse porque para él es la evidencia de que está abandonado, no de que él abandona: "Huir es el derecho a sentirse protegido".

FAMILIA

Señala que en la sociedad se puede romper un lazo laboral, de amistad o divorciarse y que la ley incluso te defiende ante esas situaciones, pero que es diferente cuando el lazo que se rompe es con la familia: "(Parece que) esto no es posible porque hay una razón de sangre, una razón arcaica".

"Yo quería coger la realidad, las estadísticas, y ver qué pasaba con la organización patriarcal de la familia, porque está generalizada en todo el mundo, en millones de familias, y yo la quería cuestionar", asegura.

Bajani también ha destacado que al final se trata de "una historia colectiva", ya que explica que cada vez que hace presentaciones se le acercan entre 8 y 10 personas para preguntarle '¿Cómo lo has hecho para saber todos los detalles de mi historia?'.

"Esto es una historia colectiva y si no aceptamos esto perdemos la oportunidad de cuestionar el sistema", y añade que cada persona que se le acercaba pensaba que era la única que había vivido esa situación o que era el origen o la causa del miedo o la violencia que había vivido.

SISTEMA PATRIARCAL

Sobre el sistema patriarcal, que Bajani usa como telón de fondo de la obra, afirma que es una sistema que "se reinventa" y critica las tendencias reaccionarias actuales, dice textualmente, que hacen publicidad de que un tiempo pasado fue mejor.

"La simplificación como oferta publicitaria de solución al enorme desastre político, social y económico. Se ofrece una versión simplificada, que todo tiempo pasado era mejor. Todo binario, todo simple", y asegura que estas dinámicas no funcionan ahora pero que tampoco lo hacían antes.

Bajani explica que hace 5 años que vive en Estados Unidos, en Texas, y que la novela se está publicando en varios países y, tras el "tornado" que fue en Italia, espera ver cómo lo reciben los países nórdicos.