Andreu Iglesias, nuevo presidente del Catalan Water Partnership

Andreu Iglesias - CATALAN WATER PARTNERSHIP

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andreu Iglesias (Sorigué) ha sido nombrado presidente del Catalan Water Partnership (CWP) en su XVIII Asamblea General, informa el clúster del agua en Catalunya este viernes en un comunicado.

Iglesias, que sustituye a Jordi Cros (Adasa) tras 8 años, fue tesorero del CWP desde 2014, es director de Ingeniería, Operación y Mantenimiento de Sorigué, se formó como ingeniero industrial (Etseib) y es PDG (Iese).

Ha afirmado que su objetivo de mantener el liderazgo en innovación, internacionalización y transferencia de conocimiento; reforzar al sector del agua como actor estratégico, y que cambie la percepción colectiva sobre él: "Hace falta que la sociedad reconozca el verdadero valor del agua".

Considera que eso fortalecerá al sector y además garantizará la atracción de talento y saber afrontar los retos relacionados con el cambio climático, la sostenibilidad y la transformación de las infraestructuras.

172 ENTIDADES EN EL CLÚSTER

Este clúster agrupa 172 empresas, centros de investigación, universidades y administraciones vinculadas al uso sostenible del agua, y está "entre los diez más destacados en el ámbito del agua en todo el mundo", destaca el comunicado.

En los últimos 8 años ha participado en más de 100 proyectos colaborativos, ha contribuido a captar 22,5 millones de euros para sus socios con un impacto de más de 80 millones, ha organizado más de 500 jornadas con 22.000 asistentes acumulados y ha promovido actividades internacionales en más de 20 países.

El CWP destaca que el sector del uso sostenible del agua, según el último estudio de Acció de la Generalitat, "representa más de 8.704 millones de euros que equivale a casi el 3% del PIB y más de 26.000 puestos de trabajo".