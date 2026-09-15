Andreu Martín gana el 20 Premi L'H Confidencial de novela negra

Archivo - El escritor Andreu Martín durante un homenaje de la Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC) al escritor Jordi Sierra i Fabra, en el Ateneu Barcelonès, a 11 de diciembre de 2023, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Andreu Martín ha ganado el 20 Premi L'H Confidencial de novela negra, dotado con 12.000 euros, con la novela 'Pancraç', ambientada en la Barcelona de 1923 en plena época del pistolerismo.

La entrega del premio, que incluye también la publicación de la obra por parte de la Editorial Clandestina, tendrá lugar el 12 de diciembre en la Biblioteca La Bòbila, informa este martes el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat en un comunicado.

'Pancraç', título provisional de la novela, narra la historia de Pancraç Timoner, hijo de un industrial que se mueve entre los pistoleros del Sindicat Lliure, que cuando sus compañeros ponen en sus manos a una joven extranjera que han secuestrado, comienza a cuestionarse todo.

Los miembros del jurado han considerado que la novela destaca por "un ritmo narrativo ágil, una escritura de gran personalidad y una trama que combina con eficacia los elementos propios del género negro con una sólida recreación de la Barcelona de la época".

También ha valorado especialmente el uso del humor negro, que "aporta singularidad y profundidad al relato y contribuye a construir una mirada crítica sobre los conflictos sociales y políticos de la época", así como las contradicciones del protagonista.

En esta edición del Premi L'H Confidencial se presentaron 75 manuscritos, de los que 51 procedían de Catalunya y 24 del resto de España, y 49 de las obras estaban escritas en castellano y 26 en catalán.