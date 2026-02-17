Andreu Mas-Colell, Joaquim Coello y José María Durán-Cabré, nuevos patronos del IEB

Archivo - El exconseller y patrono del IEB, Andreu Mas-Colell, en una imagen de archivo. - DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS) - Archivo

El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) ha anunciado la incorporación de Andreu Mas-Colell, Joaquim Coello y José María Durán-Cabré como nuevos patronos del ente a título individual, en un comunicado este martes.

Mas-Colell es catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra y ejerció como conseller de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat entre 2000 y 2003, y conseller de Economía y Conocimiento entre 2010 y 2016.

Coello es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, ha sido consejero delegado y presidente de Applus, así como presidente del Puerto de Barcelona, consejero delegado de ITP y director general de Gamesa, entre otros cargos.

Durán-Cabré es el actual director del IEB desde 2017, y es profesor agregado en el Departamento de Economía de la Universitat de Barcelona (UB).

El IEB ha explicado que la incorporación de los tres nuevos patronos "refuerza sus vínculos con personalidades de referencia en el ámbito económico y empresarial".