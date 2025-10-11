Ángeles Huerta gana el I Premio Josefina Molina de guión fantástico de autoría femenina

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

La cineasta y guionista Ángeles Huerta ha ganado el I Premio Josefina Molina de guión de largometraje fantástico de autoría femenina, creado por la Fundación Sgae y el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, con la obra 'Lampreas'.

El galardón, que se ha anunciado este sábado en el Festival de Sitges, nace con el objetivo de dar voz y visibilidad a las guionistas en un género todavía fuertemente masculinizado y está dotado con 10.000 euros, informa la Sgae y el festival en un comunicado.

Huerta (Gijón, 1974) ha expresado su alegría por recibir este galardón al que se presentaron 31 propuestas internacionales, ha dicho ser "consciente de que el nivel de las autoras de fantástico en España es cada vez más alto", y ha señalado que el cine de género es el más libre y disruptivo.

El jurado ha destacado del guión su "originalidad y calidad literaria" dentro del cine fantástico, así como para construir una historia en la que lo femenino tiene una importancia singular, y ha dicho que explora conceptos como el del cuerpo y la calidad de lo monstruoso.

La historia de 'Lampreas' muestra como en un mundo postcolapso, una mujer es sometida a atroces tratamientos de fertilidad para darle un heredero a su marido; el propietario de una empresa farmacéutica está obsesionado con tener descendencia, y un marino mercantéque llega al mismo tiempo que aparecen una serie de cadávares aparentemente desangrados por una lamprea gigante.

El galardón homenajea a la trayectoria de la pionera Josefina Molina, directora y guionista de 'Vera, un cuento cruel' de 1973, y nace con la vocación de continuidad en futuras ediciones.