Àngels Chacón pide al Gobierno suspender el pago de las cuotas de los autónomos catalanes

Se "salvaría" a muchos autónomos que ahora no ingresan pero deben pagar impuestos

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha pedido al Gobierno suspender el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los 530.000 autónomos que hay en Catalunya, lo que costaría unos 185 millones de euros.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, se ha preguntado si el Estado no puede permitirse dejar de cobrarlas temporalmente, representando una cifra tan pequeña: "¿No se puede permitir esta prórroga?".

Chacón ha expuesto que esta medida "salvaría" a muchos autónomos que no están ingresando --tras el cese de las actividades no esenciales, como la de restaurantes, decretado por el Gobierno para contener el contagio del coronavirus-- pero que tienen que continuar afrontando el pago de impuestos.

La consellera ha criticado que el Gobierno, no impulsando medidas como ésta, parece que "no conoce o no quiere conocer la realidad" de pymes y autónomos.

"PARAR ESTE AHOGO"

También ha defendido otras medidas para "parar este ahogo" y evitar que negocios y empresas cierren, como la suspensión de impuestos, así como de las cuotas de autónomos, para inyectar liquidad directa.

Chacón ha abogado por atender la emergencia sanitaria actual provocada por el coronavirus, pero también por no olvidar la economía porque se puede llegar a una crisis social.