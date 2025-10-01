'Angie', condenada por el crimen de Ana Páez, reclama 1 millón a Netflix por la serie sobre ella

Molina, que tendría que haber obtenido la libertad en 2027, fue detenida de nuevo en marzo

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

María Ángeles Molina, alias 'Angie', condenada a 18 años de prisión por el crimen en 2008 de su amiga y compañera de trabajo, Ana María Páez, ha presentado una demanda civil contra Netflix, plataforma a la que reclama 1 millón de euros por la emisión de 'Angi: crimen y mentira', al entender que vulnera su derecho al honor.

Según ha avanzado 'Catalunya Ràdio' y han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press, la demandante asegura que la serie revela imágenes de su vida privada anteriores a 2008, momento en el que cometió el crimen de Páez, y que no tienen que ver con los hechos, para las que Molina no ha dado consentimiento a la plataforma.

Además, la miniserie de dos episodios deja entrever que 'Angie' pudo estar relacionada con la muerte de su marido en 1996, pese a que las fuentes consultadas recuerdan que se cerró como un suicidio.

La emisión de la serie quedó paralizada después de que la abogada Carmen Gómez, la misma que la defendió en el juicio por el crimen de Páez, dirigiera una demanda contra Netflix y el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona estimara la petición de suspensión cautelar de su difusión.

Sin embargo, la medida decayó después de que 'Angie' no pudiera prestar caución, es decir, no dispusiera de la capacidad económica para responder por los daños que la adopción de las cautelares pudieran acarrear al demandado.

EL 'CRIMEN PERFECTO'

Molina fue condenada a 22 años de cárcel, que después el Tribunal Supremo rebajó a 18, por matar a una su compañera de trabajo en el que fue conocido como el 'crimen perfecto'.

'Angie' suplantó la identidad de Páez para cobrar seguros de vida y contratar pólizas de crédito con entidades bancarias y, posteriormente, acabó con su vida simulando que había muerto asfixiada durante una práctica sexual.

Para ello, colocó en el escenario del crimen el semen que previamente había obtenido de dos hombres.

DETENCIÓN EN 2025

En marzo de 2025, 'Angie' fue detenida nuevamente como presunta autora de un delito de conspiración de asesinato cuando salía de la prisión Mas d'Enric (Tarragona), donde estaba clasificada en segundo grado, para disfrutar de un permiso penitenciario.

Las fuentes consultadas aseguran que esta causa, que se acaba de prorrogar de nuevo, está secreta y añaden que 'Angie' tiene los permisos penitenciarios paralizados; estaba previsto que saliese en libertad definitiva en 2027.