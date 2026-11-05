Anna Bosch advierte presiones políticas y precariedad al recibir el Premi Ofici de Periodista 2026

Bosch recibe el Premi Ofici de Periodista 2026. - COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y corresponsal de Televisión Española (TVE) Anna Bosch ha advertido este jueves de que "la libertad de prensa está en peligro" al recibir el Premi Ofici de Periodista 2026 concedido por el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

La comunicadora ha señalado como principales amenazas las presiones políticas y económicas, así como la precariedad laboral que afecta a los profesionales del sector, informa el colegio en un comunicado.

Bosch ha expresado su recelo ante términos absolutos como 'la verdad' o 'la objetividad' y ha reclamado "honestidad" para que ni el periodista ni el medio oculten los hechos y ha reivindicado el periodismo como un oficio en el que se aprende más de los errores y ha recordado sus cuarenta años de trayectoria, iniciada en Radio Barcelona.

La también periodista Rosa Maria Calaf, galardonada con el mismo premio en 2002, ha glosado la figura de la premiada recordando su etapa coincidente en Rusia y destacando la importancia de la credibilidad en el ejercicio periodístico.

Por su parte, el decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha hecho entrega del galardón y de una caricatura realizada por el dibujante Jaume Capdevila 'Kap'.