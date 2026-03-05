Anna Manso cumple 25 años de escritura con el tercer título de la colección infantil 'Liana'

Cubierta del libro - EDITORIAL CRUÏLLA

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora Anna Manso ha cumplido 25 años de literatura infantil y juvenil con la publicación este mes del tercer título de la colección para niños 'Liana', serie publicada por SM en castellano y por Cruïlla en catalán.

El nuevo libro de los personajes Liana y Miel refuerza el mensaje ambiental de la saga con una historia sobre la contaminación del agua y la responsabilidad compartida, junto a la ilustradora Cinthya Álvarez, informa Cruïlla este jueves en un comunicado.

Manso ha explicado que "el punto de partida fueron las ganas de recuperar la leyenda de las mujeres de agua y unirla al ecologismo", con Liana como protagonista.

La autora también publicará la tercera entrega de 'Qué fantástico de fama' en junio y, coincidiendo con Sant Jordi, una nueva edición de 'El dragón se va de fiesta'.

Desde 'El Fittipaldi' (2001) ha publicado más de 50 títulos, ha sido traducida a varios idiomas, ha ganado premios como el Gran Angular (dos veces) y el Atrapallibres, además de ser guionista de programas infantiles y series de ficción, y hacer animación lectora en centros educativos.