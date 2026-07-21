Anna Navarro (Junts) deja su escaño en el Parlament pero seguirá en la dirección del partido

Archivo - El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull (c), la número 2 de Junts+Puigdemont, Anna Navarro (2d) y el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont (d), durante el acto de Jun - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts en el Parlament Anna Navarro ha anunciado este martes que deja su escaño en la Cámara catalana aunque seguirá formando parte de la permanente y la dirección ejecutiva del partido.

En un comunicado de Junts, han explicado que la renuncia de Navarro obedece a motivos personales y profesionales, y ha destacado "la intensidad, la exigencia y el aprendizaje" de estos dos años en la Cámara catalana.

También ha agradecido la "gran oportunidad que ha representado servir el país desde el Parlament" y el camino compartido con los compañeros del grupo parlamentario.

Precisamente, Navarro había comunicado su decisión al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont; al secretario general, Jordi Turull, y a la presidenta del grupo parlametnario, Mònica Sales.

Fichaje estrella de Puigdemont en las elecciones catalanas de mayo de 2024, le acompañó en las listas como número dos y la voluntad de entonces era que ocupara una conselleria si Junts conseguía la presidencia de la Generalitat.

Durante la campaña, reivindicó sus esfuerzos para impulsar el catalán en su papel de empresaria y para explicar la "marca Catalunya".

Antes de dar el paso a la política catalana, Navarro era vicepresidenta de Procore y jefa ejecutiva de Women in Technology, y en 2020 fue nombrada la mujer más influyente del mundo en tecnología por la revista Analytics Insight.