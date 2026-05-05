El Año Gaudí aumenta la demanda de experiencias en Barcelona sobre su legado, según Atrápalo

Barcelona centra los actos del Año Gaudí - ATRÁPALO

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La celebración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí "ha disparado la demanda de experiencias en Barcelona sobre su legado más allá de las tradicionales visitas guiadas", según los datos recopilados por la compañía española de viajes y experiencias Atrápalo.

En este sentido, la Pedrera Night Experience con cena, "que sólo se puede adquirir a través de Atrápalo", se ha convertido en la experiencia más solicitada entre los usuarios y supone el 42,8% de las ventas dentro la colección 'El legado de Gaudí' impulsada por la plataforma, informa en un comunicado este martes.

Además de esta actividad, Escape Rooms, sesiones nocturnas y misiones gamificadas también centran el interés entre los viajeros: "Hemos visto un cambio radical en lo que demanda el viajero en este año especial en que se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Los viajeros prefieren vivir el patrimonio más que visitarlo", asegura la Product Manager Ocio Urbano de Atrápalo, Eva Cuervas.

En este sentido, Cuervas ha destacado que las experiencias premium e inmersivas concentran el 68% de la oferta sobre el arquitecto catalán de la plataforma para 2026, que ha incrementado su oferta gaudiniana en un 278% frente al año anterior.

Atrápalo, que ofrece un total de 44 experiencias sobre Gaudí, ha incorporado este año 14 nuevos productos a la colección, entre ellos La Pedrera Night Experience con cena, el Escape Room 'El Misterio de Gaudí' y la Casa Batlló en tres formatos.