Antich defiende "la potencia" de la literatura catalana de cara a la Nit de les Lletres Catalanes

Foto de familia de la 75 Nit de les Lletres Catalanes. - EDU BAYER - IEC

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defendido "la potencia y el prestigio" de la literatura catalana, personificada en los 23 finalistas a los premios que se otorgarán durante la 75 Nit de les Lletres Catalanes el 14 de marzo.

Así lo ha dicho durante el posado ante los fotógrafos de los finalistas, que optarán al Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año, el Premio Montserrat Franquesa de Traducción y el Premio Viñeta Ficomic, informa Òmnium en un comunicado de este miércoles.

"Demuestran la vitalidad, la salud de hierro y la potencia de la que goza actualmente el mundo editorial y del libro, y que representa un motivo de gran orgullo para Òmnium y para el país", ha asegurado Antich, según recoge Òmnium en un comunicado de este martes.

UNA IMAGEN "MUY PODEROSA"

La presidenta del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, ha remarcado la importancia de sumar escritores de distintos géneros, edades, y editoriales, lo que da "una imagen muy poderosa de lo que son las letras catalanas".

"Constatando la calidad de los escritores y traductores que optan a los tres premios, podemos imaginar la envergadura de la gala de la Nit de les Lletres Catalanes", ha apuntado.

LOS PREMIOS

El Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año reconoce la mejor novela de 2025 entre una lista de 10 nominados, y está dotado con 25.000 euros; el Premio Montserrat Franquesa de Traducción, también con 10 finalistas, tiene una dotación de 4.000 euros, y el Premio Viñeta Ficoimc, de nueva creación, reconoce el mejor cómic editado en catalán del año entre tres nominados.

Además de estos premios, también se entregarán el Sant Jordi de novela; el Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones; el Carles Riba de poesía; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil; el Folch i Torres de novela para chicos y chicas; el Àngel Guimerà de literatura dramática, el Lo Somni al nuevo talento literario; el Premio de Comunicación Muriel Casals, y el Premio Internacional J.B. Cendrós.