Antich (Òmnium) critica la desinversión en Rodalies que provoca "maltrato" a los catalanes

Manifestación de ANC y CdRep ‘Prou! Única via: independència’, a 7 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha críticado este sábado la, a su parecer, desinversión y los incumplimientos del Estado con Rodalies, un hecho que provoca, según él, "maltrato" y discriminación hacia los catalanes.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios antes de la manifestación de ANC y CdRep 'Prou! Única via: independència!', donde ha tachado España de un estado "fallido" y ha exigido la independencia de Catalunya ya que, a su juicio, es garantía de buen funcionamiento de los servicios públicos.

Ha lamentado la "bolsa de déficit" en inversiones en Catalunya y ha pedido que estas se resuelvan, textualmente.