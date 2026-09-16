Antich (Òmnium) reclama "justicia" para Roger Español y condenar a los policías que le lesionaron

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamado este miércoles "justicia" para Roger Español y que se condene a los 4 policías nacionales acusados de lesionarlo tras perder la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

"No admitimos otra resolución que la culpabilidad y que obligue al Estado a autoenmendarse y así preservar nuestros derechos", ha subrayado en declaraciones a los medios antes de empezar el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Tras recordar que ejercen de acusación popular junto con ANC y Irídia, ha asegurado que lo harán en nombre de todos los que sufrieron "la violencia policial" y practicaron el derecho a la autodeterminación el 1-O.

"Ha costado mucho llegar hasta aquí y ya es una victoria", ha recalcado Antich, que cree que es un juicio que debe interpelar a toda la sociedad catalana porque, a su juicio, es sobre la defensa y el ejercicio de derechos fundamentales por encima de la represión y la violencia policial.

Y es que, según Antich, el 1-O la policía tenía "vocación de reprimir a cualquier pecio el ejercicio de derechos fundamentales, y por tanto en el caso de Roger Español hubo internacionalidad de hacer daño".