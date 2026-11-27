Archivo - Puerta principal de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) - DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha elaborado su primera Carta de servicios de protección de las personas altertadoras, un instrumento que recoge de forma "transparente" los servicios que presta la autoridad independiente, los derechos y deberes de los usuarios y los compromisos de calidad asumidos por la institución, informa en un comunicado.

La carta, publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), se enmarca en las funciones que la OAC ejerce desde 2023 como Autoridad Independiente de Protección de Personas Alertadoras y tiene como objetivo reforzar la transparencia, la calidad de los servicios prestados y la confianza de la ciudadanía hacia este sistema para comunicar infracciones.

El documento es el resultado de un amplio proceso participativo impulsado por la Oficina con el objetivo de incorporar la visión de la ciudadanía, de profesionales especializados y de los distintos actores implicados en la protección de las personas alertadoras.

PROPUESTAS DE MEJORA

El proceso se desarrolló a través del espacio Decidim Antifrau, que permitió recoger aportaciones de forma abierta y transparente, y se complementó con sesiones presenciales de deliberación ciudadana, una sesión específica con personas expertas y una entrevista especializada en el ámbito de la psicología social.

En conjunto, el proceso permitió analizar 149 propuestas de mejora, que fueron valoradas individualmente por la Unidad de Protección y sirvieron de base para elaborar tanto la Carta de servicios como su plan de despliegue.

NUEVOS SERVICIOS

Fruto del proceso participativo, la Oficina ha aprobado también un Plan de acción para implementar las mejoras identificadas, con actuaciones concretas previstas hasta el año 2028.

Entre las medidas más destacadas figuran la puesta en marcha de un servicio de apoyo psicológico para personas alertadoras protegidas en situaciones excepcionales, la incorporación a la organización de un perfil profesional especializado en psicología y la realización de acciones formativas para especializar a profesionales en la intervención con personas alertadoras.

El Plan también prevé la creación de un nuevo trámite simplificado de solicitud de protección, con el objetivo de facilitar su acceso, así como la implementación de un canal más seguro de comunicación entre la Unidad de Protección y las personas alertadoras protegidas para reforzar las garantías de confidencialidad y seguimiento de los casos.

En el ámbito de la transparencia, se prevé la publicación de un documento con los criterios generales aplicados en materia de protección de las personas alertadoras y la difusión periódica de los datos de actividad de la Unidad de Protección en formatos abiertos y accesibles.

Además, el Plan incluye la creación de espacios de encuentro entre personas alertadoras, la elaboración de materiales divulgativos y recursos gráficos que faciliten la comprensión de los servicios disponibles y el desarrollo de programas formativos específicos dirigidos a personas alertadoras, administraciones públicas, empresas y entidades afectadas por una alerta.