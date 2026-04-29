Antifrau registra por cuarto año consecutivo un aumento del 55% en las denuncias recibidas

Archivo - El director de Antifrau, Josep Tomàs Salàs - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) registró el año pasado y por cuarto año consecutivo un incremento superior al 55% en las denuncias recibidas y alcanzó las 2.059, según consta en la memoria de 2025 entregada al Parlament y que constata que "de nuevo se han alcanzado cifras récord en la mayor parte de ámbitos de actuación de la institución desde su creación, en 2009".

La cifra de denuncias representa un incremento de un 502% respecto a la media anual, mientras que los expedientes de evaluación previa de verosimilitud "también baten récords": 2.011 expedientes, un aumento de un 65% respecto a 2024, la subida más alta registrada hasta ahora, informa la OAC en un comunicado este miércoles.

La tasa de resolución de las actuaciones cerradas "vuelve a situarse en un nivel muy elevado", con un 99% de los procedimientos resueltos, ya que, de las 2.092 actuaciones iniciadas, que incluyen evaluaciones previas de verosimilitud (APV), cooperación con otras instituciones e investigaciones, se han cerrado 2.069.

Asimismo, la entidad ha otorgado la protección a 38 personas alertadoras durante 2025 y ha emprendido más de 180 actuaciones y medidas relacionadas con las solicitudes de protección.

En este sentido, la Unidad de protección hizo una valoración de 99 casos, en 48 de los cuales se presentó una solicitud de protección, lo que comportó la apertura de un expediente de protección de persona alertadora (PPA); de estos, se reconoció la condición de persona informante protegida a 32, a los que hay que añadir 6 solicitudes satisfechas que se cursaron antes de 2025.

SUPERVISIÓN

En el ámbito de la supervisión de los sistemas internos de información, ha puesto en marcha 20 actuaciones y ha propuesto el inicio de dos procedimientos sancionadores.

Por otra parte, se ha logrado "un nuevo techo de participantes" en las acciones formativas, con casi 4.500 personas, un 57% de las cuales han tomado parte a través del Aula virtual.