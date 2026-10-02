La antigua Bòbila de la Teixonera de Barcelona encara la recta final de obras

El alcalde Jaume Collboni visita las obras - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de la antigua fábrica de ladrillos "Bòbila Carmen" situada en la plaza Adolf Marsillach en el barrio de la Teixonera de Horta-Guinardó de Barcelona, encaran su recta final para convertirse en un equipamiento asociativo y cultural e impulsar la actividad de las entidades y del tejido cultural, social y comunitario del barrio.

Con una inversión de 6,7 millones de euros, se prevé que esta obra, que además permite recuperar el patrimonio histórico y arquitectónico que representa el edificio, quede del todo terminada en la primavera de 2027.

Paralelamente a la rehabilitación del viejo edificio industrial, se está trabajando en el arreglo de la escalera exterior del edificio para mejorar la accesibilidad al equipamiento desde la plaza.