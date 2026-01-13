La antigua sede de la editorial Gustavo Gili será la nueva Casa de la Arquitectura de Barcelona

En el centro, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras presentar la programación de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avanzado que la antigua sede de la editorial Gustavo Gili será la nueva Casa de la Arquitectura de la ciudad, en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026 que acoge la capital catalana.

Lo ha dicho este martes junto a la arquitecta jefa del consistorio, Maria Buhigas, en la presentación de la programación de la capitalidad en el Canòdrom de Sant Andreu, en la que también ha asistido la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y entidades y profesionales de la arquitectura.

"Queremos que sea la sede permanente de debate y difusión de arquitectura y urbanismo, tanto del presente como del futuro porque Barcleona necesitaba un centro de referencia y la Gustavo Gili es la adecuada. Además, el espacio lo gestionará la fundación Mies van der Rohe, que trasladará su sede aquí", ha expresado.

Collboni también se ha referido a la capitalidad como una oportunidad para "invitar a la ciudadanía a mirar la ciudad con ojos de arquitecto y reflexionar sobre nuevas miradas de cómo hacer ciudad en el futuro".

Es por ello que ha remarcado la importancia de la divulgación que tendrán las actividades y que la programación se ha hecho "desde muchas visiones, con mirada transversal y desde todos los barrios".

CAPITAL DE LA ARQUITECTURA

La Capitalidad de la Arquitectura se inaugurará el 12 de febrero, por Santa Eulalia (patrona de la ciudad), con un acto institucional, y se clausurará el 13 de diciembre, por Santa Llúcia.

Antes de ello, aprovechando la celebración del festival Llum BCN del 6 al 8 de febrero, se harán 10 pequeñas inauguraciones en los 10 distritos de la ciudad, en las que habrá una propuesta que combinará luces y danza.

Buhigas ha destacado que la Capital de la Arquitectura pone de manifiesto que el diseño del espacio de una ciudad define a una sociedad y que "modela la forma de vivir y los valores que se quieren cultivar".

La programación a lo largo de este año tendrá más de 1.500 actividades repartidas por toda la ciudad y han colaborado 170 entidades del tejido arquitectónico, cultural y educativo.

"Las propuestas se traducen en 5 formatos: exposiciones, rutas y visitas, debates, talleres y cultura contemporánea. Además, incluiremos la arquitectura en grandes actos, como los Goya o Sant Jordi", ha comentado la arquitecta.

LEGADO

Collboni y Buhigas han subrayado que la celebración servirá para dejar un legado, en el que se incluye una maqueta de la ciudad de 84 metros cuadrados que estará de forma permanente en la editorial Gustavo Gili, y una segunda maqueta creada por niños en la que imaginan la Barcelona del 2035 y que se expondrá en el vestíbulo del Ayuntamiento a finales de año.

Además, el consistorio ya ha comenzado el proyecto para rehabilitar 10 medianeras, una por distrito, con el objetivo de dar "nueva vida" a unas paredes que antes no la tenían.

Asimismo, y con motivo de la capitalidad, entre el 28 de junio y el 2 de julio, Barcelona acogerá el Congreso Mundial de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), con profesionales del sector a nivel mundial.