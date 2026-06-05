Antigüedades de Chipre y cerámicas de Picasso dialogan en una exposición en Barcelona

Una exposición establece un diálogo entre antigüedades de Chipre y las cerámicas de Picasso - MUSEU PICASSO BARCELONA

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museu Picasso de Barcelona acoge la exposición 'Picasso Chipre. Encuentros con la cerámica del Mediterráneo', que establece un diálogo entre las antigüedades chipriotas y las obras cerámicas de Pablo Picasso.

La exposición, que ha sido posible por la colaboración del museo con el Departamento de Antigüedades del Ministerio de Cultura de Chipre en el marco de la presidencia chipriota del consejo de la Unión Europea, se podrá ver desde este sábado al 27 de septiembre.

La muestra reúne piezas separadas por miles de años para explorar las afinidades visuales, formales y conceptuales que atraviesan el tiempo y las culturas.

La exposición tiene su origen en una exposición presentada en 2019 en el Museo de Chipre de Nicosia, lo que impulsó una nueva colaboración con el Picasso de Barcelona, que ha permitido ampliar el alcance en los diálogos entre el arte antiguo y el arte moderno.

"En el corazón de la exposición hay una pregunta sencilla: ¿qué pasa cuando las cerámicas antiguas chipriotas y las obras de Picasso se colocan una al lado de la otra?", ha explicado la comisaria Eftychia Zachariou, quien ha dicho que querían explorar qué pueden revelar estos objetos cuando entran en conversación.

El punto de partida de la muestra fue una observación visual sobre el parecido entre 'Cares de dona', una de las cerámicas de Picasso, y un recipiente compuesto de la Edad de Bronce conservado en el Museo de Chipre.

La exposición se organiza en ocho ámbitos temáticos --vasos compuestos, mujeres mediterráneas, criaturas mitológicas, figuras antropomorfas, música y danza, máscaras, bueyes y peces, pulpos y pájaros-- que ponen en relación piezas arqueológicas chipriotas y obras picassianas.