Antoni Brufau y Lluïsa Moret, colegiado de Mérito y colegiada de Honor 2026 del CEC

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), a través de su Junta de Gobierno, ha nombrado al presidente de Repsol, Antoni Brufau, como colegiado de Mérito 2026, y a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, como colegiada de Honor 2026, informa en un comunicado este lunes.

Los premios se entregarán el 6 de julio en un acto en CaixaForum presidido por la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y el decano del CEC, Carles Puig de Travy.

El máximo órgano de gobierno de la entidad también ha decidido otorgar la Medalla al Reconocimiento Colegial al expresidente de la Sede de Tarragona de la institución, Pere Segarra.

Asimismo, el presidente de la Junta Directiva de la mutua de accidentes laborales Asepeyo, Fernando Casado, ha sido designado Economista de Institución; la ceo de Savills Barcelona, Anna Gener, recibirá el premio a Economista de Empresa; y BNFIX PICH ha sido distinguido como Mejor Despacho Profesional.

ECONOMISTA JOVE

Por otra parte, la directora financiera y adjunta a la dirección general de la empresa química familiar Concentrol, Astrid Guardia, ha sido reconocida como Economista Jove, y el premio al Profesor del Aula de Economía ha recaído en Francesc Gómez, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde es profesor titular del Área de Economía Financiera y de Contabilidad.

Los premios Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, que edita el Col·legi d'Economistes de Catalunya, serán anunciados próximamente.