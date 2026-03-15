Antònia Carré-Pons con 'La gran família' gana el Premi Òmnium a la mejor novela en catalán de 2025

Nit de les Lletres Catalanes - ÒMNIUM

BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

'La gran família' (Club Editor), de la escritora y editora Antònia Carré-Pons, ha ganado el Premi Òmnium a la mejor novela publicada en 2025, dotado con 25.000 euros y fallado en la Nit de les Lletres Catalanes que se celebra en la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

La novela aborda las diferencias entre dos hermanas en diferentes tramos de la vida de éstas: en la infancia, la madurez cuando sus vidas toman una dirección diferente y el reencuentro con la enfermedad de una de ellas.

Carré-Pons ha agradecido a aquellos que le han leído y la leerán, ha asegurado que la felicidad que le otorga el premio le permite olvidar que se vive en "un mundo imperfecto", y ha animado al jurado del próximo año a que no haya solo dos obras escritas por mujeres entre las diez finalistas.

El segundo de los premios a obra publicada ha sido el nuevo Premi Vinyeta Ficomic, dotado con 2.000 euros, que ha sido para Berta Cusó por 'La conca dels àngels' (Pagès Editors), por su enfoque de la guerra desde un punto de vista femenino a través de seis historias.

Cusó ha subrayado la importancia de que el cómo entre en la celebración de las letras catalanas, y ha dedicado el premio "a todas las mujeres que sufren la guerra y sus consecuencias".

El tercer premio a obra publicada de la noche ha sido el 11 Premi PEN Català Montserrat Franquesa de traducción, dotado con 4.000 euros, que ha recaído en Ramon Monton, por su traducción de 'Josep i els seus germans' (Comanegra) de Thomas Mann.

Monton ha agradecido la editorial la misión de traducir esta obra tan inmensa, y ha subrayado que queda mucho trabajo por hacer en la defensa de la literatura, la cultura y la nación catalana: "En nuestra nación tenemos otro tipo de guerra. Es un intento de genocidio que hace tiempo que dura".

Los podcast 'La contracoberta', presentado por Clàudia Rius e impulsado por la Editorial Barcino, y 'Club Tàndem', el club de lectura mensual que conducen las comunicadoras Marina Porras y Juliana Canet, han recibido 'ex aequo' el 46 Premi de Comunicació Muriel Casals.

El historiador y catedrático Paul Freedman ha recibido el 39 Premi Internacional Joan B. Cendrós por su dilatada trayectoria dedicada al estudio del pasado medieval de Catalunya y su proyección internacional.