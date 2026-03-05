Antonio Llardén (Enagás) toma posesión como nuevo presidente del Consell Social de la UB

Antonio Llardén en una imagen de la UB - UB

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha tomado posesión este jueves como nuevo presidente del Consejo Social de la Universitat de Barcelona (UB), nombrado por la Generalitat, y sustituye en el cargo a Joan Corominas, que estuvo en el cargo los últimos 10 años.

Durante el acto, que ha tenido lugar en el Edificio Histórico de la UB y en el que también ha estado la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, Llardén ha dicho que asume la nueva responsabilidad "con voluntad de continuidad y con determinación para avanzar", informa la UB en un comunicado.

Cree que el "futuro del país depende de la fortaleza del sistema universitario"; subraya el objetivo de reforzar el vínculo con el tejido institucional, social y económico y defiende que reforzar a la universidad significa reforzar a la sociedad.

"La UB no puede limitarse a responder las demandas actuales de la sociedad, sino que debe saber avanzarse a los cambios. En este entorno profundamente cambiante, la universidad debe ser un espacio de anticipación estratégica", apunta.

Ingeniero industrial de formación, Llardén presidente actualmente Enagás y la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam); ha sido decano del Col·legi d'Enginyers y miembro del Consell Social y presidente de la Comisión Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); y, entre otras distinciones, es Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia.

CONSELLERA Y RECTOR

Por su parte, Núria Montserrat ha afirmado que Catalunya "compite" en conocimiento, que se genera en las universidades, y ha manifestado el compromiso con un sistema universitario fuerte, porque cree en el papel de las universidades para garantizar la cohesión social e innovación.

Ha hecho referencia a los 575 años de historia de la UB: "La UB ha superado guerras, crisis y revoluciones. Os habéis adaptado sin renunciar a vuestros principios. Ahora el reto es liderar y dar respuesta a los retos del momento, como la IA".

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha destacado la figura de Joan Corominas y su trabajo; ha mostrado su "absoluta seguridad en el compromiso del nuevo presidente del Consell Social"; y subraya la importancia de este órgano para el desarrollo de las políticas activas de la UB.

Corominas ha recordado con gratitud la etapa como presidente del Consell Social y ha definido a la UB como un ascensor social, generador de oportunidades y motor de investigación e innovación, aunque advierte que "aún hay una distancia preocupante entre universidad y sociedad que se refleja en la agenda política".