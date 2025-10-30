El Any Gaudí incluirá una exposición y un congreso internacional y quiere ser un "homenaje coral"

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Any Gaudí, que se desarrollará a lo largo de 2026 impulsado por la Conselleria de Cultura de la Generalitat, incluirá un congreso internacional y una exposición en el Museu d'Història de Catalunya en el centenar de actividades que quiere hacer un "homenaje coral" al legado del arquitecto.

En rueda de prensa este jueves, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha asegurado que Gaudí ha sido uno de los nombres "más reconocidos y disruptivos" de la arquitectura, arraigado al paisaje y la tradición pero al mismo tiempo profundamente moderno.

El Any Gaudí une a todas las entidades y obras del arquitecto en la conmemoración del centenario de su muerte y contará, además de con la exposición y el congreso internacional, con publicaciones, conciertos, espectáculos, actividades educativas y proyectos audiovisuales.

Hernández ha dicho que la Generalitat dedicará 6,5 millones de euros a la conmemoración de la efeméride, que la consellera se ha mostrado convencida de que será "muy participativa, abierta y con proyección internacional" y que tendrá lugar en todo el territorio catalán.

La consellera ha recordado que el Consell Antoni Gaudí se creó en 2014 para esta conmemoración y agrupa obras como la Cripta de la Colònia Güell, la Casa Vicens, la Torre Bellesguard, la Sagrada Familia o la Casa Milà, y aunque no están en el consejo se suman a la efeméride el Capricho de Comillas, el Palacio Episcopal de Astorga, Casa Botines y la Catedral de Mallorca.

ACTOS EN REUS Y RIUDOMS

El acto de inauguración tendrá lugar en Reus y Riudoms (Tarragona) este 8 de noviembre, en dos municipios que representan los orígenes de Gaudí, y a los que asistirán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera Hernández, así como se ha invitado a homólogos de otros territorios del Estado con obra gaudiniana: Cantabria, Castilla y León y Baleares.

El acto de Riudoms será un espectáculo itinerante que recorrerá las calles que Gaudí pisó en su infancia y adolescencia, y el de Reus constará de dos partes: una institucional y otra, un espectáculo de gran formato en el Santuari de Misericòrdia.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y el alcalde de Riudoms, Ricard Gili, han celebrado que la conmemoración del Any Gaudí se inicie en sus poblaciones para "redescubrir" los orígenes del arquitecto y poner en valor sus raíces.

ALEJARLO DE LA VISIÓN TURÍSTICA

El comisario del Any Gaudí, Galdric Santana, ha explicado que la conmemoración quiere promover y difundir el estudio científico de Gaudí poniéndolo al día, acercarlo al público local y alejando su visión turística y difundir su obra menos conocida y aquella que solo quedó proyectada --"todas sus obras son mayores", ha dicho--.

Ha detallado que la exposición en el Museu d'Història de Catalunya, de la que él mismo será comisario, estará centrada en las novedades a cerca de la obra de Gaudí, y que el congreso internacional tendrá una temática abierta.