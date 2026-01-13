La AP-7 y la C-16 siguen cortadas para reparar los "daños en la vía" tras las protestas agrarias

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona) y la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) siguen cortadas este martes a primera hora para reparar los "daños en la vía" tras las protestas de los agricultores que han levantado todos los cortes que todavía quedaban pendientes este lunes tras reunirse con el presidente Illa.

Así lo ha apuntado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde señalan que en ambas carreteras se hacen desvíos señalizados.

Los agricultores catalanes habían realizado desde el pasado jueves movilizaciones y cortes de vías a lo largo del territorio contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y, además de la AP-7 y la C-16, también se habían cortado la C-38 a su paso por el Coll d'Ares (Girona) y los accesos al Port de Tarragona de la T-11 y la A-27.