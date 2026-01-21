La AP-7 se corta en sentido sur en Martorell (Barcelona) por el accidente de la R4

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en una atención a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-7 se corta desde este miércoles a las 15.30 en sentido sur, desde Martorell (Barcelona), por la afectación en la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó un tren de la línea R4 de Rodalies el martes por la noche en Gelida (Barcelona), y que causó la muerte de un maquinista en prácticas.

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha declarado a los medios en la Conselleria de Interior que se hace a petición de los técnicos del Ministerio de Transportes, para facilitar la retirada del convoy accidentado y reparar las afectaciones en el subsuelo de la autopista.

Inicialmente estaba previsto cortar la autopista en sentido sur durante la noche de este miércoles, pero efectivos de los Mossos d'Esquadra de Trànsit han iniciado ya el corte que por el momento es indefinido, pero que a partir de este jueves el SCT concretará su duración.

