La AP-7 estará completamente abierta "muy a principios" de la próxima semana, según Transportes

Archivo - El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha afirmado que "muy a principios" de la próxima semana se reabrirá completamente la autopista AP-7 en sentido sur, a la altura de Martorell (Barcelona).

"El tramo afectado. Los tres carriles. La verdad es que se está trabajando muy bien", ha dicho en una entrevista en 3CatInfo recogida por Europa Press este jueves.

La AP-7 se cortó en sentido sur a la altura de Martorell por las obras de reparación del muro que causó un accidente en la R4 en Gelida (Barcelona), y a lo largo de estas semanas se ha ido abriendo y cerrando parcialmente.

Ha añadido que a partir de este viernes quedará despejada la vía de la R4, y se podrá empezar a trabajar en ella.

"Eso significará, por cierto, que queda despejada la vía, creo que quedará mañana seguramente plenamente despejada y, por tanto, se puede trabajar en ella. El objetivo también es que la semana que viene la vía, al menos una de las vías de paso, esté liberada", ha sostenido.