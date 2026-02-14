La AP-7 seguirá prohibiendo camiones de más de 7.500 kilos en Tarragona de noche por el viento

TARRAGONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 seguirá prohibiendo los camiones de más de 7.500 kilos en ambos sentidos de toda la demarcación de Tarragona durante la noche de este sábado al domingo, por las rachas de viento.

El Servei Català de Trànsit (SCT) lo decide en coordinación con la DGT, ya que en Castelló sigue vigente la alerta roja por vientos huracanados asociats a la borrasca Oriana, informa el SCT en un comunicado.

DOS CAMIONES VOLCADOS

Un camión ha volcado en esta vía a la altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en sentido norte, y se prevé retirarlo el domingo por la mañana.

Por otro camión volcado en la A-7, este sábado por la noche también sigue cortado un carril de esta autopista en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), en sentido Tarragona.

El SCT ha vuelto a pedir "extremar la precaución en tota la red viaria de Tarragona".