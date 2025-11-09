La AP-7 sigue cortada en sentido norte en L'Ampolla (Tarragona) para retirar un camión accidentado

TARRAGONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 sigue cortada este domingo por la tarde en sentido norte a la altura de L'Ampolla (Tarragona), a causa de los trabajos que se están realizando para retirar un camión cisterna que volcó este sábado en esta vía.

La vía se ha cortado este domingo sobre las 14 horas en ambos sentidos entre L'Ampolla y L'Ametlla de Mar (Tarragona) y hacia las 15.30 se ha reabierto la circulación en L'Ametlla en sentido sur, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en varios apuntes en X recogidos por Europa Press.

El tránsito se desvía por la N-340, que registra cuatro kilómetros de tráfico intenso en El Perelló y tres en L'Ampolla, siempre en sentido norte.

En este sentido, el SCT recomienda las vías C-12 y C-44 como rutas alternativas para evitar las colas.

Bombers de la Generalitat ha informado también vía X que han desplazado 4 dotaciones al punto donde se encuentra el camión cisterna accidentado, con el Furgón de Riesgo Químico y personal del Grupo de Intervenciones de Riesgos Tecnológicos para supervisar las maniobras de trasvase y retirada del camión de la vía.