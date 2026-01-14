La AP-7 tiene un carril abierto en Borrassà (Girona) en cada sentido para reasfaltar la vía

GIRONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Borrassà (Barcelona) solo tiene un carril abierto en cada sentido este miércoles a las 13 horas, ya que se están realizando tareas de mantenimiento para reasfaltar la vía, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por otro lado, hay un carril cortado en cada sentido en la C-16 en Olvan (Barcelona).

Esto ocurre tras los bloqueos de los agricultores catalanes en estas vías, que a pesar de no estar cortadas, se debe trabajar en ellas para su vuelta a la normalidad, un hecho que puede provocar cierta lentitud e incluso retenciones, según el SCT.