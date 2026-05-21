Apartur afirma que el TS avala de forma "rotunda" al sector sobre el registro de alquiler turístico

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Supremo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, APARTUR, considera que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el Registro Único estatal de alquileres turísticos da la razón al sector y confirma "de manera rotunda" sus advertencias y reclamaciones desde el inicio de la tramitación de la normativa, informan en un comunicado este jueves.

Apartur había recurrido el modelo impulsado por el Gobierno al considerar que suponía "una clara extralimitación respecto al marco establecido por la normativa europea, al imponer un sistema estatal paralelo que generaba inseguridad jurídica, duplicidad de registros y de regímenes autorizatorios", así como una invasión de competencias autonómicas en materia de turismo y vivienda.

En su resolución, el TS considera que el Estado carece de competencias para establecer una regulación exhaustiva de un registro español que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".

"Llevamos meses advirtiendo de que el Registro Único estatal nacía con un grave problema de base: duplicaba estructuras ya existentes, generaba inseguridad jurídica e invadía competencias autonómicas. Hoy el Tribunal Supremo le ha dado la razón al sector de manera clara y contundente", señala la directora general de Apartur, Marian Muro.

La asociación recuerda que el sector ha colaborado activamente con las administraciones para combatir la oferta ilegal y que, en la última década, el Ayuntamiento de Barcelona ha emitido más de 10.000 órdenes de cierre de pisos turísticos ilegales.