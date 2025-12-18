Apartur lleva a los tribunales la decisión de Barcelona de fomentar la prohibición de pisos turísticos

Archivo - Varias personas con maletas en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha anunciado este jueves que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la iniciativa del Ayuntamiento de fomentar la prohibición de pisos turísticos entre las comunidades de vecinos.

Apartur considera que esta estrategia, llevada a cabo en colaboración con la Cambra de Propietat Urbana y el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, "excede el marco de competencias municipales", indica en un comunicado.

Asimismo, señala que "vulnera principios de seguridad jurídica y afecta a actividades económicas legalmente autorizadas", como es el caso de los apartamentos turísticos, por lo que reclama al juzgado que declare la nulidad del acuerdo y del convenio.

AYUNTAMIENTO

En declaraciones a los medios este jueves, el teniente de alcalde de Vivienda de Barcelona, Jordi Valls, ha lamentado la actitud de Apartur que, a su juicio, "está hablando todo el día de ilegalidades pero no habla del foco del problema".

En concreto, Valls ha recordado que algunos pisos turísticos "generan problemas de convivencia" y que lo único que intentan des del consistorio es reforzar el sistema democrático de las comunidades de vecinos respecto a si quieren actividades turísticas.

Asimismo, ha pedido a la asociación "posicionarse en este tipo de cosas" y no presentar demandas y denuncias constantemente, en sus palabras, ya que aunque hay gente que puede entender los pisos turísticos, hay gente que no está dispuesta a convivir con ellos.