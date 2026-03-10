Apartur pide en Bruselas una regulación de pisos turísticos "coherente" con el derecho de la UE

Archivo - Varias personas pasean por Las Ramblas - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Apartur, Marian Muro, ha pedido en el Parlamento Europeo una regulación de los pisos turísticos "equilibrada, basada en la evidencia y coherente" con el derecho de la Unión Europea (UE).

En una comparecencia como experta de uno de los 27 Estados miembros de la UE que han participado en la comisión parlamentaria, en la que se ha aprobado una resolución con directrices para combatir la actual crisis de vivienda, Muro ha instado a combatir la falta de oferta y regulaciones con criterios de proporcionalidad.

"La hoja de ruta aprobada hoy por el Parlamento Europeo defiende equilibrio y proporcionalidad, principios que el sector está defendiendo en Barcelona y Catalunya desde hace meses", ha sostenido Muro, según informa Apartur en un comunicado este martes.

Ha recordado que la resolución cuenta con el respaldo de los socialistas europeos, cuyo planteamiento "dista del adoptado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de su mismo partido, que ya ha anunciado la eliminación de todo el sector en 2028".

OFERTA Y PROPORCIONALIDAD

La resolución, que recoge un texto consensuado entre los principales grupos políticos de la Eurocámara --populares, liberales, conservadores y socialistas--, pone el foco en la escasez de oferta como principal problema estructural y apuesta por una regulación proporcionada de los alquileres turísticos.

El informe argumenta que estas regulaciones se deben establecer en sintonía con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la Directiva de Servicios de la UE (Directiva Bolkestein).

RADIOGRAFÍA DE BARCELONA

En Bruselas, Muro ha puesto en valor que el sector en Barcelona ha mantenido estable el número de licencias de pisos turísticos desde el 2014, con una cifra de 10.000, que "equivale únicamente al 1% del parque total de vivienda".

También ha destacado que Barcelona "ya no puede tener una regulación más restrictiva al estar prohibida la otorgación de nuevas licencias de pisos turísticos desde hace más de una década".