Apartur valora positivamente el borrador del futuro Reglamento europeo de Vivienda Asequible

Archivo - El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha valorado positivamente que el borrador del futuro Reglamento europeo de Vivienda Asequible presentado por la Comisión Europea (CE) a principios de septiembre "sitúe la necesidad, la proporcionalidad y la evidencia en el centro de cualquier restricción" sobre los alquileres de corta duración.

El planteamiento europeo "confirma que la mera presencia de viviendas turísticas no permite presumir por sí sola un impacto sobre la disponibilidad o asequibilidad de la vivienda", ha apuntado este martes Apartur en un comunicado.

La asociación ha considerado que corresponde a la administración que pretenda imponer restricciones acreditar que existe esa relación y justificar que la medida es necesaria y proporcionada.

Sin embargo, Apartur cree que existen aspectos del borrador que se pueden mejorar en los próximos meses para "reforzar la seguridad jurídica" y establecer garantías efectivas.

La asociación ha planteado tres mejoras: que las restricciones adoptadas antes de la entrada en vigor del Reglamento también puedan revisarse de acuerdo con los criterios europeos, que las nuevas medidas estén sometidas a un control previo que permita verificar su proporcionalidad y que las licencias válidamente concedidas cuenten con una protección jurídica efectiva.