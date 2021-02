Apce augura una subida de precios de las viviendas por falta de oferta ante la demanda "dinámica"

La promoción de viviendas no se ha paralizado por la pandemia en Catalunya

El presidente de la comisión de Turismo, Economía e Internacional de la Asociación de Promotores de Catalunya (Apce), Eduard Brull, ha augurado un aumento de los precios de venta de las viviendas en la comunidad debido a una reducción significativa de la oferta que no da salida a la demanda "dinámica" de un sector que no se ha paralizado por la pandemia.

Así lo ha explicado este miércoles el presidente de la comisión, en una rueda de prensa en la que, junto con el director general de Apce, Marc Torrent, han presentado los resultados del estudio de la oferta de viviendas de nueva construcción en Catalunya durante 2020.

Brull ha explicado que desde Apce han detectado más operaciones en las poblaciones periféricas, alejadas de la centralidad de Barcelona, por parte de unos compradores que buscan viviendas amplias, con espacios exteriores y con contacto con la naturaleza, algo que podría estar vinculado con la pandemia.

En Barcelona capital han observado un pequeño decremento, que Brull vincula a la caída de la demanda extranjera, lo ha calificado de "poco significativo" y ha destacado que una vivienda plurifamiliar, con tres habitaciones y dos baños, cuesta de media en Catalunya 327.000 euros y 604.000 en Barcelona.

También ha incidido en la bajada de la producción, que debería fijarse en 25.000 viviendas anuales, una cifra a la que no solamente no se llega sino que ha experimentado un retroceso en 2020, por lo que no se está satisfaciendo toda la demanda.

Según los datos de Apce, que ha desgranado Torrent, en 2020 se registraron 13 promociones más que en 2019, pero el número total de viviendas a la venta se ha reducido de 8.376 a 6.098, lo que conforma una caída de la oferta del 27,2%.

UN GOVERN CON "MANO TENDIDA"

Brull ha hecho referencia a la creación de un nuevo Govern de la Generalitat después de las elecciones del 14F, al que le ha pedido "mano tendida", ganas de dialogar y de trabajar, y le ha propuesto firmar un gran pacto para la vivienda y el urbanismo de Catalunya.

Ha advertido que la "hiperregulación" que están ejerciendo las administraciones ha provocado un desincentivo de la inversión y ha puesto su confianza en la llegada de los fondos europeos de recuperación que deben destinarse también a la regeneración, rehabilitación y construcción de viviendas asequibles.

VIVIENDA PROTEGIDA

Ha destacado el reto de la vivienda protegida: hay una producción, en sus palabras, bajísima; y la poca que hay, es de iniciativa privada, ya que las administraciones públicas están invirtiendo muy poco: "No están haciendo los deberes desde hace mucho tiempo".

Por eso, la Apce ha propuesto apostar por la colaboración público-privada, que permitiría a la administración pública "obtener vivienda sin tener que invertir".

PRIMER ACCESO

También ha puesto sobre la mesa "el drama" de los jóvenes en la compra o alquiler de una vivienda de primer acceso, puesto que la entidad financiera les pedirá un 20% de entrada que, sumado a la carga impositiva, hace muy difícil poder asumirlo.

Por eso ha remarcado que hay que "insistir" en las líneas de crédito para facilitar la promoción de viviendas, y en derogar la Ley de contención de rentas, las 11/2020, que minimiza la oferta de viviendas de alquiler por la inseguridad jurídica que, a su juicio, produce.