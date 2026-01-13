APCE pide "recuperar la seguridad jurídica" ante las nuevas normativas sobre vivienda

Archivo - Varios edificios de viviendas vistos desde el mirador del Poble Sec en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors de Catalunya (APCE) ha pedido este martes "recuperar la seguridad jurídica para dejar de afectar negativamente la construcción de vivienda con constantes cambios normativos", después de que el Gobierno anunciara una rebaja fiscal a propietarios que no suban el precio a los inquilinos y el impulso de un concurso sobre suelo público en Catalunya.

"El anuncio del presidente del Gobierno incorpora alguna medida incentivadora, pero otras siguen siendo penalizadoras, perjudicando lo que debería ser el objetivo principal de las administraciones: incrementar la oferta de vivienda para reducir considerablemente el déficit actual", afirma la entidad en un comunicado.

En Catalunya, la Generalitat publicó el pasado viernes la información de licitación del concurso sobre suelos públicos inscritos en la reserva pública de solares, lo que APCE considera "un primer paso para incrementar la oferta de nueva vivienda, especialmente en alquiler asequible", valorando positivamente que se opte por la colaboración público-privada.

Sin embargo, "el exceso de regulación que sufre el sector de la vivienda es un lastre para generar más oferta de vivienda, la verdadera necesidad si se quiere solucionar la dificultad de acceso a un hogar, especialmente para los jóvenes y otros colectivos más vulnerables".

La asociación critica el "goteo de medidas de tipo intervencionista, aprobadas en los últimos años" que, advierten, provocan aún más inseguridad jurídica y dificultan en la construcción y la puesta en el mercado de vivienda, tanto de venta como de alquiler, en sus palabras.

Aseguran que la Ley 11/2025 de medidas en materia de vivienda y urbanismo, aprobada a finales de diciembre y en vigor desde el 1 de enero y que extiende a todo el territorio las reservas de vivienda protegida, no tiene en cuenta que las necesidades de VPO "no son homogéneas en todo el territorio, sino que se concentran principalmente en las áreas más pobladas".

Asimismo, "esta normativa fija que, como mínimo, la mitad de las reservas de suelo se debe destinar a VPO de alquiler, suponiendo un plus de inviabilidad para los proyectos.

"CONFUSIÓN"

Respecto a las medidas que regulan el alquiler de temporada contempladas en la Ley 11/2025, APCE cree que "generan confusión y mucha inseguridad jurídica a propietarios y arrendatarios de vivienda, agravante la actual situación y sin contribuir realmente a la resolución del problema de la vivienda, de la igual que ha ocurrido con otras medidas aprobadas en los últimos años".

Medidas que "parece que tendrán que convivir con las que dicte el Gobierno del Estado, incrementando la sensación de confusión y caos en la seguridad jurídica", al tiempo que provocan una reducción de oferta que dificultará el acceso a la vivienda para el colectivo de estudiantes que vienen a formarse en Catalunya y la captación de talento, en sus palabras.