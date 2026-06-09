Apce resalta la rehabilitación y uso de nuevos materiales en la descarbonización de la vivienda

La secretaria general de Apce, Patricia Martínez, durante el V Fòrum de Sostenibilitat de la entidad de este martes en Barcelona. - APCE

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors de Catalunya (Apce) ha resaltado la rehabilitación y diseño de los edificios, el uso de materiales menos contaminantes, la eficiencia de las instalaciones o el mantenimiento como vías por las que impulsar la descarbonización del parque de vivienda.

Ha sido una de las claves del V Fòrum de Sostenibilitat de la entidad celebrado en Barcelona sobre los principales retos regulatorios, técnicos, energéticos y económicos del sector inmobiliario en el marco comunitario de descarbonización de edificios, y una forma de incidir durante todo el ciclo de vida los edificios, informa este martes en un comunicado.

Varios ponentes han apostado por abordar la transición energética desde un enfoque integral y que combine diferentes soluciones más allá de la electrificación, como los sistemas que mejoren la eficiencia o materiales con menor huella ambiental, también en un contexto marcado por la innovación.

La secretaria general de Apce, Patricia Martínez, ha destacado la sostenibilidad como una condición imprescindible de la promoción inmobiliaria, y palanca para "construir mejor, rehabilitar más y generar viviendas más eficientes y asequibles en términos de consumo".

La entidad también ve imprescindible la renovación energética del parque de vivienda ya existente para alcanzar los objetivos climáticos, y destacado que esta debe ir acompañada de seguridad jurídica, viabilidad económica y cooperación entre administraciones, empresas y profesionales.