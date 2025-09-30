Apdcat recibe las certificaciones de seguridad digital ENS en categoría media e ISO 27001

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) ha recibido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de sus sistemas de información en la categoría media y la ISO 27001 del sistema de gestión de seguridad de la información, que acreditan "el éxito de la transformación digital" de la entidad.

Según ha informado en un comunicado este martes, el ENS es una normativa española de obligado cumplimiento para todo el sector público para garantizar una buena política de seguridad de los sistemas dentro de las organizaciones, mientras que el ISO 27001 es un estándard internacional de buenas prácticas de seguridad.

Además de trasladar sus oficinas hacia la Gran Via de Barcelona, Apdcat estrenó en junio una nueva sede electrónica, una nueva plataforma de trámites y un nuevo tramitador de expedientes electrónico, aparte de poner en marcha una nueva intranet.